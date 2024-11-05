Cae segundo mes de aguinaldo por Patria

La tarde de este martes 05 de noviembre, comenzó el pago del segundo mes de aguinaldos a los empleados públicos activos y jubilados del país. Así lo confirmaron usuarios a través de las redes sociales.

"Los depósitos se han ejecutado a través del Sistema Patria a la banca pública", detalló el Canal Patria Digital en Telegram.

Hasta el momento se desconoce si desde el gobierno venezolano pagarán alguna bonificación especial de fin de año.

El pago de los aguinaldos en Venezuela es un estipendio que se entrega tradicionalmente en el último trimestre del año a todos los trabajadores públicos, pensionados y jubilados.

Noticia al Día