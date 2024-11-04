Cámara Venezolana de Comercio Electrónico pide a comerciantes respetar tasa BCV

La Cámara Venezolana del Comercio Electrónico (Cavecom-e) pidió a los proveedores, comerciantes y consumidores de toda Venezuela respetar la tasa de cambio oficial publicada a diario por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Richard Ujueta, presidente del gremio, asegura que sus afiliados cumplen con el indicador. Sin embargo, hace un llamado a quienes no lo hacen porque “perjudican y distorsionan a la economía”.

“Es un llamado que hace la cámara tanto a comerciantes, proveedores, consumidores a que nos movamos sobre el dólar oficial”, insistió.

En las últimas semanas, el diferencial cambiario entre el dólar BCV y otros precios que se manejan en paralelo, fue tema en las calles de Venezuela porque afectó el bolsillo de los consumidores y las ganancias de comerciantes, especialmente, los formales.

“El comerciante informal que se mueve bajo esa oscuridad de la informalidad, se le vende a un precio (BCV) y lo traslada”, explica Ujueta.

Richard Ujueta también exhortó a los vendedores de divisas en redes sociales a formalizar su actividad.

Lee también: Comerciantes de Cabimas serán sancionados si no se ajustan a vender a precios a tasa BCV

Noticia al Día/Información de Globovisión