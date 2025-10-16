Cashea devuelve beneficios de más cuotas y bajadas de inicial a sus usuarios

A través de sus redes sociales, la plataforma de créditos más usada en el país, Cashea respondió a sus usuarios las molestias ocasionas tras su anuncio de restringir dos de sus beneficios más populares: El pago inicial de 20 por ciento y el modo “+cuotas”, que permitía a los usuarios financiar compras en nueve y 12 cuotas.

Esta medida fue calificada por muchos usuarios como un “duro golpe” al poder adquisitivo y generó una ola de críticas en redes sociales.

Mediante una publicación, Cashea indicó que se encontraban buscando la manera "de mantenerlos de una forma responsable y segura". Asimismo, informó que los usuarios seguirán accediendo a bajadas de inicial y más cuotas, sin embargo, no se podrán combinar en una misma compra.

