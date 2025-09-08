Lunes 08 de septiembre de 2025
Al Dia

Cashea es el "resuelve" de casi ocho millones de venezolanos para hacer mercado y comprar ropa y electrodomésticos

“Lleve ahora y pague después” es un lema que ya es familiar para la gente.

Por Candy Valbuena

Cashea es el
Foto: Referencial
Lo que durante años fue poco común ahora es más cotidiano: Acceder a financiamiento, y casi ocho millones de venezolanos gozan de este servicio a través de una popular aplicación de Cashea que se ha posicionado entre los establecimientos. En un extenso reportaje de Banca y Negocios se explican los alcances de Cashea y cuánto le resuelve al venezolano.

Roraima Colina dice que como generación Z no había experimentado este tipo de beneficios y que desde hace aproximadamente un año comenzó a usar la aplicación. Las compras más pequeñas que hace van desde los 40 dólares y los gastos más pensados como electrodomésticos los lleva a 200 dólares.

“No había tenido la oportunidad de tener algo a crédito. Mi primera compra fueron unos zapatos deportivos para correr y me funcionó súper bien porque me cuesta más ahorrarlos que dar una inicial y saber que todos los meses tengo que organizar mis finanzas para dar las cuotas”, contó a Banca y Negocios.

La joven explica que también le ha ayudado a comprar más cantidades, por ejemplo, si va a una tienda por departamento y solamente iba por sus necesidades, esto le permite llevar otras cosas que vea porque sabe que tiene esa alternativa.

“Es una oportunidad de financiamiento aquí en Venezuela, al final es para cosas pequeñas, pero nuestra capacidad económica como generación es muy corta, por lo que estas cosas que parecerían cotidianas o normales en otras circunstancias nosotros no las podemos adquirir, entonces tener el financiamiento nos ayuda a estar en mejores condiciones”, dice Roraima.

Más de 3 mil 600 operaciones por hora

Según datos de Cashea, la plataforma realiza más de 3 mil 600 operaciones por hora, con un ticket promedio de 80 dólares y apenas 1 % de morosidad. Además, hasta agosto la App tenía 7,8 millones de usuarios.

Uriel Maldonado es uno de los usuarios que planifica sus compras por la App, en este caso, la usa especialmente para adquirir solo para cosas del hogar, como mercados, electrodomésticos o repuestos para su vehículo. “Muy poco la uso en cosas personales tipo como ropa y esas cosas”.

En el caso de Peggy Mujica, quien se suscribió a esta alternativa desde 2023, recuerda que su primera compra fue de 90 dólares y que fue subiendo progresivamente de nivel.

“Esto me facilitó que el crédito de financiamiento fuera más según el nivel en que me encontraba. Si yo cancelaba al tiempo mis cuotas iba subiendo de nivel y eso fue lo que sucedió”, explica.

Mujica añade que esto le ha permitido comprar cosas para las cuales antes no tenía el poder adquisitivo necesario. Entre los usos que le da están diferentes categorías como electrodomésticos, ropa, artículos personales, comida. Actualmente, se encuentra en el nivel seis donde ya usa el modo más cuota.

Facilitar compras

En Venezuela el salario mínimo equivale a menos de un dólar al mes, lo que genera demandas constantes de los gremios de trabajadores, quienes exigen al Estado menos bonificaciones y más sueldo que cubra la Canasta Alimentaria, la cual ronda los 500 dólares al mes para una familia de cinco personas.

Manuel Pinto usa la App desde hace un año y comenta que esto le ha facilitado las compras del hogar a su familia.

Actualmente, se encuentra en el nivel cinco y destina las compras para ropa y mercado. En su caso que hace ejercicio dice que ha notado que los suplementos para entrenar cuestan el doble cuando el método de pago es este, así que esos artículos los paga de contado. Por otro lado, menciona la línea cotidiana, la que muchos usan para las compras en supermercados.

“Con respecto a la línea cotidiana, sí me gustaría que pusieran más cuotas porque por lo menos tú pagas una pequeña asignación y es una sola cuota muy grande, entonces a veces uno se queda como corto”, dijo Pinto.

Asimismo, añadió que la experiencia de pasar de no tener crédito a esto “es muy buena alternativa”, dado que “hay personas que no tienen tanto poder adquisitivo, esta es una economía donde no hay mucho flujo de dinero, entonces es una opción”.

Noticia al Día/Con información de Banca y Negocios

