Cashea reduce el porcentaje de la cuota inicial por el Día San Valentín

La popular aplicación de compra a cuotas, ha causado furor en redes, ya que ha decidido hacer un regalo por el Día de San Valentín a todos sus usuarios, al reducir el porcentaje de cuota inicial para todas compras.

Esta oferta inició el 07 y finaliza el 16 de febrero. Esta iniciativa busca incentivar a los usuarios a adquirir el regalo perfecto para sus parejas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cashea anunció que la disminución en las cuotas iniciales estará disponible en todos sus aliados comerciales. La publicación destaca que esta es "la excusa perfecta" para comprar un obsequio especial en esta temporada romántica.

Los nuevos porcentajes de la cuota inicial son los siguientes:

Nivel 3: 30%

Nivel 4: 25%

Nivel 5: 20%

Además, los usuarios pueden aprovechar esta oferta tanto en compras realizadas a través de Cashea Online como en el modo "más cuotas" en tiendas físicas. Con más de 200 aliados comerciales, las opciones para elegir un regalo son amplias y variadas.

Noticia al Día con información de Meridiano