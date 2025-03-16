Cashea rompe relaciones con comercios que aumentaron precios

La plataforma de pagos a crédito Cashea anunció la suspensión de relaciones con varios comercios tras detectar que estos aumentaron el precio de los productos adquiridos a través de la aplicación.

La medida responde a denuncias de usuarios que notaron sobreprecios injustificados al pagar con Cashea en comparación con otras formas de pago.

En un comunicado oficial, la empresa destacó su compromiso con la transparencia y la accesibilidad financiera, asegurando que no permitirá prácticas que afecten la confianza de sus clientes.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde varios usuarios compartieron pruebas de la diferencia de precios. Ante la presión pública, algunos comercios ha intentado justificar el incremento argumentando costos operativos, pero la decisión de Cashea deja claro que no tolerará prácticas abusivas.

