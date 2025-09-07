Domingo 07 de septiembre de 2025
Cavecol: Urge acuerdo para tramitar documento de circulación para transportistas colombo-venezolanos

El presidente de la junta directiva de Cavecol, Luis Alberto Russián, espera que haya condiciones equitativas

Por María Briceño

Cavecol: Urge acuerdo para tramitar documento de circulación para transportistas colombo-venezolanos
Foto: agencia
La Cámara de Integración Económica venezolano colombiana (Cavecol) urge acuerdo entre ambos países para resolver la situación de los seguros del transporte de carga.

Los transportistas venezolanos que se dedican al traslado de carga hacia el país vecino enfrentan dificultades al no poder tramitar el documento de circulación que les permita prestar servicios en Colombia, al no haber empresas aseguradoras que les otorguen la póliza de responsabilidad civil.

La principal problemática del documento de circulación entre Colombia y Venezuela es que, históricamente, ha sido un punto de fricción ante la falta de un acuerdo unificado y a los problemas de control y visibilidad de las normas, a pesar de que ambos países están en proceso de normalizar sus relaciones y activar acuerdos binacionales para mejorar el transporte internacional por carretera, como el aprobado en julio de 2025.

El presidente de la junta directiva de Cavecol, Luis Alberto Russián, espera que haya condiciones equitativas.

“El hecho de que Táchira y Paraguachón adquieran relevancia en este intercambio comercial hace más urgente, más importante poder solucionar cualquier situación que se presente en cuanto a al sistema de seguro de carga terrestre entre Venezuela y Colombia, que hay en conversaciones que hay muchos actores involucrados, pero que se requieren tener soluciones prontas para garantizar que no hay discriminación en las condiciones de prestación del servicio entre Venezuela y Colombia”, detalló.

Asimismo, subrayó que las importaciones de productos colombianos reportan crecimiento.

“Mientras que las importaciones que hacemos de Colombia, como ha sido tendencia en los últimos años, crecen de unos 344 a unos 430 o 430.1 millones de dólares de intercambio binacional”, destacó.

Cifras del Ministerio de Transporte neogranadino indican que 86 % de las exportaciones a nuestro país se mueve por carretera y el comercio total binacional superó los $1.100 millones en 2024.

En 2025, Colombia y Venezuela activaron un acuerdo de transporte internacional por carretera, firmado en 2014, que busca unificar normas, mejorar los controles y garantizar condiciones equitativas para los transportadores.

Noticia al Día/Información de Mundo Unión Radio

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

Empresas Polar retira lote de harina PAN en Chile tras alerta sanitaria

Empresas Polar retira lote de harina PAN en Chile tras alerta sanitaria

Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

Al Dia

Hoy la Luna se teñirá de rojo: Ultimo eclipse del año

Hoy para muchos es una noche llena de misterio

Internacionales

Joven ucraniana escapa de la guerra y muere asesinada en un tren de EEUU

La víctima murió en el lugar antes de que llegaran los equipos de emergencia
Nacionales

Mérida se viste de blanco: Una mágica nevada cubre el Pico Espejo

Esta es la primera nevada del mes de septiembre

Al Dia

Inició el Estadal Juvenil de Boxeo en Maracaibo

Nueve combates dieron inicio a la competencia boxística juvenil zuliana

