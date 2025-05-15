Chevron y empresas europeas presionan a EEUU para mantener participaciones en compañías venezolanas, según Reuters

La petrolera estadounidense Chevron, así como varias energéticas europeas están en conversaciones con el gobierno de Donald Trump, con el objetivo de obtener autorizaciones que les permitan mantener sus participaciones en empresas conjuntas con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), según informaron a la agencia Reuters tres fuentes cercanas al asunto.

En marzo, Estados Unidos revocó las licencias y autorizaciones que había otorgado en los últimos años y que permitían a los socios y clientes extranjeros de Pdvsa hacer negocios con Venezuela, que se encuentra bajo sanciones estadounidenses, para exportar petróleo a destinos como EEUU, Europa e India.

La administración de Trump dio como fecha límite a las empresas hasta el 27 de mayo para liquidar las transacciones, pero no se pronunció específicamente sobre qué deberían hacer con los empleados y los activos en Venezuela, incluyendo las participaciones en empresas conjuntas.

En este contexto, abogados y expertos han señalado que se necesita mayor claridad para completar el cierre de dichas actividades.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dejó vencer una licencia independiente para que las empresas estadounidenses de servicios petroleros mantuvieran equipos en Venezuela.

Varias compañías petroleras solicitan ahora a EEUU que les otorguen, al menos, el mismo tipo de licencia que tenían entre los años 2020 y 2022, que aunque les impidió expandir sus operaciones en Venezuela o exportar petróleo, les permitió conservar sus participaciones, oficinas y una presencia mínima en el país, según las fuentes, las cuales hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente.

Esta alternativa evitaría un éxodo de empresas extranjeras de Venezuela, pero podría llevar a que la petrolera estatal vuelva a acumular deuda y a pagar más dividendos a las empresas, ya que planea asumir las operaciones que antes controlaban las empresas mixtas y gestionar las exportaciones por sí misma.

El director general de Repsol, Josu Jon Imaz, declaró el mes pasado que la compañía española estaba en conversaciones con las autoridades estadounidenses sobre la manera de mantener sus actividades en Venezuela.

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, declaró en la conferencia telefónica sobre resultados de la compañía este mes que estaba en diálogo con el gobierno estadounidense sobre cómo modificar o extender su licencia. Ninguno de los directores ejecutivos reveló detalles de su solicitud.

Pdvsa, el Ministerio de Hidrocaburos y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de Chevron se refirió a los recientes comentarios públicos de Wirth sobre el asunto, detalla una nota de la Agencia Reuters.

Noticia al Día / Reuters