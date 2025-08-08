Comenzó la entrega del Bono Beca Universitaria a estudiantes registrados en Patria

Este viernes, el Gobierno Nacional dio inicio a la distribución del Bono Beca Universitaria, destinado a estudiantes de educación superior inscritos en la Plataforma Patria.

La noticia fue difundida a través de la cuenta oficial de Canal Patria en Instagram, donde se detalló que el monto asignado en esta ocasión es de 708,80 bolívares.

Cabe destacar que este beneficio económico se ajusta periódicamente. En la entrega correspondiente al mes de marzo, el bono fue otorgado por un valor de 607,50 bolívares.

Noticia al Día