Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Comercio entre Venezuela y EEUU creció 23 % en el primer trimestre de 2025: Según datos de BEA

Las empresas estadounidenses que compran productos como café, cacao, camarones, entre otros, a Venezuela tendrían que pagar un arancel de 15 % a partir de junio

Por Candy Valbuena

Comercio entre Venezuela y EEUU creció 23 % en el primer trimestre de 2025: Según datos de BEA
Foto. Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El comercio total entre Venezuela y Estados Unidos en el primer trimestre de 2025 se incrementó 23 %, al llegar a un monto de 2 mil 682 millones de dólares, resultado que se vio impulsado por un alza en las exportaciones petroleras y que ocurre en medio de la incertidumbre por la renovación de las licencias y la imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump.

La cifra es la más alta para un primer trimestre desde 2018, antes de las sanciones petroleras, aunque es solo un poco más de la mitad del monto que se registró en ese lapso.

De acuerdo con los datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés), entre enero y marzo las exportaciones de Venezuela hacia Estados Unidos se ubicaron en mil 625 millones de dólares, un incremento de 59 % en comparación con el mismo lapso del año previo.

Estas exportaciones venezolanas se concentraron principalmente en crudo y derivados con un monto de mil 554 millones de dólares, que representan 96 % del total. Solo estos productos en específico marcaron un alza interanual de 62 %.

Las cifras, que son las últimas disponibles, permiten visualizar el panorama en medio de la incertidumbre que existe por la decisión de la administración de Donald Trump de no renovar la licencias que permiten a Chevron y otras empresas estadounidenses seguir operando en el país (que comenzará a regir este mes); la imposición de aranceles a terceros países que compran crudo venezolano y el arancel de 15 % a las exportaciones no petroleras nacionales (que iniciará su aplicación en julio).

Los tres factores están gravitando sobre el comercio entre Venezuela y Estados Unidos, pero también están sujetos a las negociaciones que se den y que están vinculadas a condiciones políticas y migratorias.

El café lidera la lista de exportaciones no petroleras

Dentro de las exportaciones no petroleras, el café pasó a liderar la lista con un monto acumulado en el primer trimestre de 13 millones de dólares, un alza de 1.200 %, en contraste con el mismo lapso de 2024.

De esta manera superó a los productos del mar (cangrejos y camarones, principalmente) que sumaron 10 millones de dólares (una caída de 33 % en el período). En tercer lugar se ubicó el cacao con una factura de 9 millones de dólares, mercancía que no se exportaba en un primer trimestre desde 2022 cuando se vendieron embarques por 2 millones de dólares.

Las empresas estadounidenses que compran estos productos a Venezuela tendrían que pagar un arancel de 15 % a partir de junio, si los gobiernos no negocian un acuerdo en el marco de la reestructuración del comercio exterior que plantea el presidente Donald Trump.

Importaciones desde EEUU cayeron 8 %

Las importaciones venezolanas desde Estados Unidos cerraron el primer trimestre en un monto de mil 057 millones de dólares, una caída anualizada de 8 %, un dato que llega en medio de una importante alza del tipo de cambio en el país que encarece las compras externas.

La compra de diluyentes para el petróleo siguió al frente de la lista de compras a la nación del norte entre enero y marzo con un total de 553 millones de dólares, una disminución de 6 % en contraste con el mismo lapso de 2024. Otra de las caídas que se registró fue en la importación de arroz que pasó de 64 millones de dólares en el primer trimestre del año pasado a 9 millones en el mismo período de este año (un desplome de 86 %).

Las importaciones de harina de soya se contrajeron 17 % al reportar un monto de 72 millones de dólares, mientras las de aceite de soya dieron un salto en el trimestre de 800 % al pasar de 6 millones el año pasado a 54 millones en el actual.

Balanza superavitaria, por ahora

Los resultados del comercio con Estados Unidos en el primer trimestre muestran una balanza con superávit a favor de Venezuela de 568 millones de dólares, un dato que podría revertirse rápidamente si las exportaciones disminuyen debido a las sanciones petroleras, lo que a su vez podría llevar al gobierno de Trump a eliminar los aranceles a los productos no petroleros, debido a que el desbalance que justifica la medida ya no existiría.

En todo caso, la administración estadounidense podría mantener su decisión como una forma de presión política contra el gobierno venezolano.

Gráfico: BEA

Gráfico: BEA
Gráfico: BEA

Lee también: EEUU y China pautan tregua comercial por 90 días

Noticia al Día/Con información de B y N

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Día Mundial del Peatón:

Día Mundial del Peatón: "Pase, adelante

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Noticias Relacionadas

Al Dia

Detenidos cinco colombianos en Apure: Llevaban pistolas, cartuchos y radios en una camioneta blindada

El sábado 18 de agosto, un total de 5 ciudadanos colombianos resultaron detenidos en Apure tras desplazarse en una Toyota blindada transportando 03 pistolas, 54 cartuchos y 03 chalecos antibalas, de acuerdo con información difundida por el periodista Eligio Rojas en X.
Sucesos

Cae abatido peligroso antisocial en enfrentamiento con policías en la COL

Fuentes policiales informaron de manera extraoficial que el careo ocurrió en una zona enmontada en el poblado Ceuta, parroquia Rafael Urdaneta, mientras una comisión del referido organismo efectuaba labores de rutina. "Vitico" y otros cinco antisociales huyeron al percatarse de las autoridades.

Al Dia

Exmiss Venezuela Carmen María Montiel formalizó su candidatura al Congreso en EEUU por el partido Republicano

Descendiente de españoles Carmen María Montiel Ávila nació en Maracaibo el 19 de diciembre de 1964. Es candidata por Texas.
Al Dia

Reportan varias familias damnificadas tras desborde de ríos Aragua y Chiquito en Monagas

El gobernador de la entidad, Ernesto Luna precisó que la crecida de los ríos Aragua y Chiquito perjudicó a más de 24 familias.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025