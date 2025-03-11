Conozca los requisitos para que un pensionado del IVSS cambie de banco

Los pensionados y pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) pueden solicitar cambio de banco para sus pagos del beneficio social con una serie de pasos.

Se debe recordar que, adultos mayores en Venezuela reciben como pago de pensión 130,00 bolívares, monto oficial otorgado por el Ejecutivo Nacional que es el mismo que el salario mínimo.

¿Qué pasos deben realizar los pensionados y pensionadas para cambiar de banco?

Se debe presentar la solicitud en cualquiera de las 48 oficinas del IVSS del país.

Presentar cédula de identidad

Libreta bancaria (actualizada y legible) – también sirve un estado de cuenta.

En caso de ser apoderado debe presentar un poder notariado y llevar su cédula de identidad.

Noticia al Día con información de Diario 2001