Continúa el pago del Ingreso Económico para pensionados por Patria

Este viernes 20 de junio de 2025, inició el pago del bono "Contra la Guerra Económica", correspondiente al mes en curso, a través del Carnet de la Patria.

Mediante el Canal Patria Digital, indicaron que el monto otorgado es de Bs. 5. 000 equivalentes a 47,82 dólares, dependiendo al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra otorgada a los pensionados tuvo un incremento del 6,38% en bolívares en relación con el pago realizado en mayo de 2025.

Es importante puntualizar que la entrega de este bono se realiza de manera directa y gradual a los beneficiarios.

