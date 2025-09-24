Continúa entrega del Bono Contra la Guerra Económica para pensionados

Este miércoles 24 de septiembre, el Gobierno nacional continúa con la entrega del Bono de Ingreso Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de septiembre. El beneficio está dirigido a trabajadores del sector público, jubilados y pensionados.

El monto asignado en esta edición es de 7.800 bolívares digitales.

Los beneficiarios reciben la notificación directamente en el sistema Patria, donde pueden consultar el depósito y realizar transferencias a cuentas bancarias.

Noticia al Día / Noticias Digitales Patria Ve