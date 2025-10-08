Continúa entrega del Bono Único Familiar correspondiente a octubre a través de la Plataforma Patria

La entrega del Bono Único Familiar correspondiente al mes de octubre continúa activa a través del Sistema Patria, según reportes confirmados por usuarios en canales privados y redes sociales. El depósito comenzó a realizarse el pasado 7 de octubre, con un monto asignado de 2.700,00 bolívares digitales (BsD), acreditado directamente en el monedero digital de los beneficiarios.

Este subsidio forma parte del programa de protección social dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad, y agrupa beneficios de iniciativas como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100 % Escolaridad.

La entrega se realiza de forma directa y progresiva entre el 3 y el 8 de octubre, y los beneficiarios reciben una notificación vía mensaje de texto desde el número corto 3532 o a través de la aplicación veMonedero.

Para hacer efectivo el cobro, los usuarios deben ingresar a la plataforma Patria, aceptar el bono en la sección “Protección Social” y transferir los fondos a sus cuentas bancarias.

