Crédito bancario en Venezuela aumentó en mayo: Superó los 231 mil 600 millones de bolívares

El monto en bolívares de la cartera de crédito de la banca venezolana mantuvo su tendencia de crecimiento en mayo, con un incremento intermensual de 16,8 % y una expansión interanual de 246,8 %, superior a la del mes anterior, de manera que el total de préstamos se ubicó en 231.654,23 millones de bolívares, una cifra equivalente a 2.391,64 millones de dólares.

Expresados en divisas estadounidenses, los préstamos totales de la banca aumentaron 4,76 % en comparación con abril, debido a que el incremento de 11,53 % que registró el tipo de cambio oficial, reportado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en mayo, fue inferior al aumento de la cartera en bolívares.

En perspectiva interanual, el crédito bancario subió 30,83 % en términos reales en mayo, 3,3 puntos menos que en el mes anterior, por el efecto acumulativo de la depreciación del bolívar.

Intermediación financiera

De acuerdo con el Informe Bancario de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados, la tendencia positiva de la intermediación financiera se ratificó en mayo, con un índice de 50,13 %, 1,25 puntos porcentuales mayor al de abril y 12,35 enteros superior al reportado en el quinto mes de 2024.

Este dato es relevante, porque implica que poco más de la mitad de las captaciones del público de la banca se dirigieron a la actividad financiera, lo que significa un avance relevante en la reversión del largo proceso de desintermediación financiera que ha registrado el sistema bancario, entre otros factores, por el elevado encaje legal.

A pesar del carácter fuertemente transaccional del negocio bancario en el país, la progresiva recuperación del crédito no solamente ha impulsado una mayor intermediación financiera, pese a la permanencia de factores limitantes, sino que ha incrementado el peso de la cartera en el total de ingresos que percibe el sistema.

En este sentido, la banca derivó de su actividad crediticia 54,9 % de sus ingresos totales en mayo, una proporción que aumentó en 24,7 puntos frente al 30,2% registrado en el mismo mes de 2024.

Morosidad baja y estable

La cartera morosa de la banca venezolana fue equivalente a 1,57 % de los préstamos totales en mayo pasado, sin cambio en comparación con el índice de morosidad del mes anterior y 0,38 puntos superior al registro del mismo mes de 2024.

Sin embargo, la banca mantuvo, en mayo, una cobertura de la mora de 243,45 % de la cartera vencida y en litigio, superior en 8,46 puntos a la registrada en abril y 5,35 enteros por encima del margen del mismo mes de 2024.

La provisión de recursos para créditos incobrables se ubicó en 8.880,72 millones de bolívares, 21,3 % mayor a la establecida en abril y 366,2 % por encima del monto correspondiente a abril de 2024.

Los datos indican que, a pesar de las complejidades del entorno macroeconómico y cambiario, la calidad de la cartera de crédito de la banca venezolana sigue siendo elevada y a pesar de ello, los indicadores de cobertura de contingencias siguen mejorando.

Esto lleva a señalar que la morosidad no representa, hasta el momento, ninguna amenaza para la solvencia del sistema bancario venezolano.

