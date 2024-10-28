Cronograma pago de aguinaldos a empleados públicos 2024

De acuerdo a lo que se pagó el año pasado, el cronograma del pago de aguinaldos a los empleados públicos este 2024, se debe realizar esta semana.

El pasado 12 de octubre llegó el primer pago de aguinaldo para los empleados públicos y del sector educativo. Mientras que el lunes 21 cayó el abono para los pensionados del IVSS Amor Mayor del Sistema Patria.

Primer mes de aguinaldo: 12 de octubre.

Segundo mes de aguinaldo: 28 de octubre.

Tercer mes de aguinaldo: 12 de noviembre.

Vale mencionar que para la entrega del segundo pago de los aguinaldos para los empleados públicos, el paso es de según el cargo que ocupen en la escala salarial del Estado.

Este depósito es una compensación extra asociada a las festividades navideñas y se conoce oficialmente como utilidades o bono navideño, y desde este mes de octubre los beneficiarios esperan el segundo mes de aguinaldos.

Noticia al Día/Información de Venezuela News