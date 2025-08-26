Delcy Rodríguez: Economía de Venezuela ha crecido 17 trimestres consecutivos

Durante una nueva edición del Consejo Nacional de Economía Productiva, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la economía del país ha mostrado crecimiento sostenido en todos sus sectores durante los últimos 17 trimestres. Este repunte incluye el Producto Interno Bruto (PIB), que alcanzó un incremento del 7,71 %.

Rodríguez subrayó la relevancia del diálogo entre el sector público y privado como motor para fortalecer las capacidades productivas nacionales. Destacó además el papel de los trabajadores, quienes han encontrado soluciones creativas para enfrentar los desafíos económicos.

Según la vicepresidenta, estos avances son resultado de las políticas integrales impulsadas por el Gobierno nacional, orientadas a garantizar la estabilidad política, social y económica del país.

En relación con el desempeño económico en 2024, Rodríguez mencionó varios factores que han contribuido al crecimiento: el fortalecimiento de la protección arancelaria efectiva, ajustes en la carga fiscal, generación de nuevos empleos y el acceso a tecnologías de punta, todo ello con el objetivo de alcanzar una mayor autonomía económica y proteger las cadenas de valor.

También se reportó un aumento en la producción de alimentos en distintas categorías, reflejando una recuperación del sector agroalimentario. Entre los rubros que mostraron crecimiento se encuentran:

Producto Incremento (%)

Pollo 14 %

Cerdo 4 %

Leche de búfalo 10 %

Leche vacuna 2 %

Huevos 2 %

Cereales 60 %

Frutas 51 %

Granos 6 %

Hortalizas 63 %

Raíces y tubérculos 58 %

Oleaginosas 9 %

Producción acuícola 3 %

Estos datos, según Rodríguez, reflejan el impacto positivo de las estrategias económicas aplicadas en el país, orientadas a fortalecer la producción nacional y garantizar el abastecimiento interno.

Noticia al Día / VTV