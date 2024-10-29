Dólar del BCV cierra el martes en 42,22 bolívares

El valor del dólar con respecto a la moneda venezolana sigue en aumento tanto en las plataformas de cambio del mercado negro como en el mercado legal.

El precio de la moneda estadounidense ha mantenido un aumento significativo desde principios del mes de octubre, y este martes 29 de octubre, se sigue observando la tendencia alcista en el mercado venezolano, pues según el valor referencial obtenido por el Banco Central de Venezuela, el dólar oficial se calcula en 42, 22 bolívares.

El tipo de cambio publicado pro el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes. La cotización anterior era en 41, 73 bolívares.

