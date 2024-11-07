Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Economía venezolana creció un 5,9 % en el tercer trimestre de 2024, según la OVF

La economía de Venezuela creció un 5,9 % en el tercer trimestre de este año respecto al mismo período de…

Por María Briceño

Economía venezolana creció un 5,9 % en el tercer trimestre de 2024, según la OVF
Foto: referencial
La economía de Venezuela creció un 5,9 % en el tercer trimestre de este año respecto al mismo período de 2023, dijo este miércoles el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un ente independiente.

En una nota de prensa, explicó que el crecimiento en los meses de julio, agosto y septiembre se debió, principalmente, al incremento de la producción petrolera, que pasó de 797.000 barriles por día (bpd) en el tercer trimestre del año pasado a 933.000 bpd, un alza del 17 %, según cifras oficiales recogidas en informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Entretanto, la actividad no petrolera subió un 4,8 % si se comparan ambos períodos, de acuerdo al OVF, que también informó de aumentos "significativos" en la recaudación de impuestos, en la financiación bancaria y en el gasto gubernamental.

Además, el observatorio calcula un crecimiento económico del 3,8 % de enero a septiembre en comparación con el mismo lapso de 2023.

Según el Banco Central (BCV), que aún no publica cifras del tercer trimestre, la actividad económica creció un 8,78 % entre abril y junio de este año, con lo que el país acumula 13 trimestres consecutivos con incrementos en su producto interno bruto (PIB) hasta entonces.

Lee también: El mercado farmacéutico venezolano registró crecimiento de 7,6 % en 2023: Cifar

Noticia al Día/Información de EFE

Temas:

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

