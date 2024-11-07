Economía venezolana creció un 5,9 % en el tercer trimestre de 2024, según la OVF

La economía de Venezuela creció un 5,9 % en el tercer trimestre de este año respecto al mismo período de 2023, dijo este miércoles el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un ente independiente.

En una nota de prensa, explicó que el crecimiento en los meses de julio, agosto y septiembre se debió, principalmente, al incremento de la producción petrolera, que pasó de 797.000 barriles por día (bpd) en el tercer trimestre del año pasado a 933.000 bpd, un alza del 17 %, según cifras oficiales recogidas en informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Entretanto, la actividad no petrolera subió un 4,8 % si se comparan ambos períodos, de acuerdo al OVF, que también informó de aumentos "significativos" en la recaudación de impuestos, en la financiación bancaria y en el gasto gubernamental.

Además, el observatorio calcula un crecimiento económico del 3,8 % de enero a septiembre en comparación con el mismo lapso de 2023.

Según el Banco Central (BCV), que aún no publica cifras del tercer trimestre, la actividad económica creció un 8,78 % entre abril y junio de este año, con lo que el país acumula 13 trimestres consecutivos con incrementos en su producto interno bruto (PIB) hasta entonces.

Lee también: El mercado farmacéutico venezolano registró crecimiento de 7,6 % en 2023: Cifar

Noticia al Día/Información de EFE