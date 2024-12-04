Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

El 75 % de las transacciones en el país se hacen en bolívares y un 24,7 % en divisas: Según estudio de Ecoanalítica

Ecoanalítica, a través de su último estudio de dolarización determinó que el 75 % de las transacciones en el país…

Por Candy Valbuena

El 75 % de las transacciones en el país se hacen en bolívares y un 24,7 % en divisas: Según estudio de Ecoanalítica
Fotocomposición: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Ecoanalítica, a través de su último estudio de dolarización determinó que el 75 % de las transacciones en el país se realizan en bolívares, siendo la primera vez desde que se realiza este estudio que el nivel de transacciones en divisas es tan bajo.

Asdrúbal Oliveros, economista y socio-director de Ecoanalítica, explicó que este estudio se hace en 10 ciudades de Venezuela y abarca los centros urbanos más grandes del país, Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, Margarita, Puerto Ordaz, Lechería, Mérida, San Cristóbal, Maracay.

En dicha investigación se procesan 45 mil 421 transacciones en 530 establecimientos de distintas naturalezas.

Oliveros indicó que el 24,7 % de los pagos se hacen en divisas y 75 % en bolívares.

Caída de transacciones en divisas

Destacó que en junio de 2019, cuando se empezaron a realizar estos estudios, los pagos en divisas representaban el 40 %, además recordó que, en marzo de 2021, los pagos en moneda extranjera llegaron a 67,1 %, representando una caída de más de 40 puntos porcentuales.

“El tema acá es la brecha cambiaria, muchos venezolanos prefieren cambiar sus divisas a un cambio que les convenga que pagar con esa divisa a tasa oficial” añadió en entrevista con Román Lozinski para Unión Radio.

El economista advirtió que hoy en día, la economía es más vulnerable a la devaluación que antes porque las empresas y personas tienen muchos más bolívares de los que solían tener.

Lee también: Aumentan transacciones en bolívares y baja el pago con dólares en Venezuela: Ecoanalítica

Noticia al Día/Con información de Unión Radio

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La fiebre de las flores amarillas inunda Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas inunda Maracaibo

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Un 21 de septiembre nació La

Un 21 de septiembre nació La "Negra Matea": la guía de Simón Bolívar

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas "Que bien te ves, San Francisco"

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas

Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Un 21 de septiembre nació La

Un 21 de septiembre nació La "Negra Matea": la guía de Simón Bolívar

"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Comunas de Maracaibo se entrenan para la defensa integral de la nación

En Maracaibo el Órgano de Defensa Integral (ODI), liderada por Giancarlo Di Martino, como alcalde y como jefe político del PSUV, junto a su equipo de gobierno, quienes participan como enlaces en cada parroquia.
Sucesos

Capturan a padre e hijo en Falcón por vender contenido pornográfico a través de una cuenta falsa en Facebook

El Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaes-13 Falcón), detuvo a padre e hijo que crearon un Facebook falso para vender contenido pornográfico haciéndose pasar por una dama de Punto Fijo.
Al Dia

La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño

Un tesoro natural te espera en el Parque Nacional Yurubí.

Sucesos

Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas

Una persona resultó herida en horas de la noche de este sábado 20 de septiembre, tras la deflagración y posterior…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025