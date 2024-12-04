El 75 % de las transacciones en el país se hacen en bolívares y un 24,7 % en divisas: Según estudio de Ecoanalítica

Ecoanalítica, a través de su último estudio de dolarización determinó que el 75 % de las transacciones en el país se realizan en bolívares, siendo la primera vez desde que se realiza este estudio que el nivel de transacciones en divisas es tan bajo.

Asdrúbal Oliveros, economista y socio-director de Ecoanalítica, explicó que este estudio se hace en 10 ciudades de Venezuela y abarca los centros urbanos más grandes del país, Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, Margarita, Puerto Ordaz, Lechería, Mérida, San Cristóbal, Maracay.

En dicha investigación se procesan 45 mil 421 transacciones en 530 establecimientos de distintas naturalezas.

Oliveros indicó que el 24,7 % de los pagos se hacen en divisas y 75 % en bolívares.

Caída de transacciones en divisas

Destacó que en junio de 2019, cuando se empezaron a realizar estos estudios, los pagos en divisas representaban el 40 %, además recordó que, en marzo de 2021, los pagos en moneda extranjera llegaron a 67,1 %, representando una caída de más de 40 puntos porcentuales.

“El tema acá es la brecha cambiaria, muchos venezolanos prefieren cambiar sus divisas a un cambio que les convenga que pagar con esa divisa a tasa oficial” añadió en entrevista con Román Lozinski para Unión Radio.

El economista advirtió que hoy en día, la economía es más vulnerable a la devaluación que antes porque las empresas y personas tienen muchos más bolívares de los que solían tener.

Noticia al Día/Con información de Unión Radio