El 95 % de las empresas instaladas en Cúcuta durante el primer semestre de 2025 son venezolanas

La Cámara de Comercio de Cúcuta, informó que el 95 por ciento de las empresas que se instalaron en la región, durante el primer semestre del 2025, son de origen venezolano.

El presidente del gremio, Sergio Castillo, precisó que en el primer semestre de este año iniciaron operaciones un total de 228 nuevas empresas, de las cuales 217 son de capital venezolano.

El porcentaje de apertura de empresas con capital extranjero se mantiene similar al de 2024, dijo el vocero. Es decir, entre el 94% y 95% de las empresas que se abrieron el año pasado también fue con capital procedente de Venezuela.

Sin embargo, para el año pasado el total de empresas iniciadas fue de 570, de las cuales unas 513 tenían capital venezolano.

Durante un encuentro binacional en el cual participaron más de 300 empresarios de ambos países, Castillo resaltó que “la presencia del venezolano en Cúcuta ha sido históricamente muy importante para nosotros. Desde lo que significa la historia, la cultura, las familias y, sin lugar a dudas, el comercio”.

También mencionó que durante los tres años que han trascurrido desde la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, sobre todo en la zona que corresponde al estado Táchira y la capital del Norte de Santander, ha habido un incremento del flujo comercial.

En ese sentido, afirmó que en lo que va de 2025 el intercambio comercial binacional se situó en US$560 millones, de los cuales el 51% se ha movilizado desde Cúcuta hacia Venezuela.

Noticia al Día/Información de La Nación