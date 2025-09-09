Martes 09 de septiembre de 2025
El 95 % de las empresas instaladas en Cúcuta durante el primer semestre de 2025 son venezolanas

El porcentaje de apertura de empresas con capital extranjero se mantiene similar al de 2024

Por María Briceño

El 95 % de las empresas instaladas en Cúcuta durante el primer semestre de 2025 son venezolanas
Foto: agencia
La Cámara de Comercio de Cúcuta, informó que el 95 por ciento de las empresas que se instalaron en la región, durante el primer semestre del 2025, son de origen venezolano.

El presidente del gremio, Sergio Castillo, precisó que en el primer semestre de este año iniciaron operaciones un total de 228 nuevas empresas, de las cuales 217 son de capital venezolano.

El porcentaje de apertura de empresas con capital extranjero se mantiene similar al de 2024, dijo el vocero. Es decir, entre el 94% y 95% de las empresas que se abrieron el año pasado también fue con capital procedente de Venezuela.

Sin embargo, para el año pasado el total de empresas iniciadas fue de 570, de las cuales unas 513 tenían capital venezolano.

Durante un encuentro binacional en el cual participaron más de 300 empresarios de ambos países, Castillo resaltó que “la presencia del venezolano en Cúcuta ha sido históricamente muy importante para nosotros. Desde lo que significa la historia, la cultura, las familias y, sin lugar a dudas, el comercio”.

También mencionó que durante los tres años que han trascurrido desde la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, sobre todo en la zona que corresponde al estado Táchira y la capital del Norte de Santander, ha habido un incremento del flujo comercial.

En ese sentido, afirmó que en lo que va de 2025 el intercambio comercial binacional se situó en US$560 millones, de los cuales el 51% se ha movilizado desde Cúcuta hacia Venezuela.

Lee también: Cámara de Comercio de Cúcuta estima que más de 800 empresas venezolanas han abierto en esta ciudad fronteriza

Noticia al Día/Información de La Nación

Viceprimera ministra británica renunció por no pagar impuestos

Mercado las Pulgas de Miami

Una niña en Rusia se tragó ‘accidentalmente’ 134 bolas magnéticas: Médicos lograron intervenirla y salvar su vida

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Batista:

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Comienza el casting para elegir a la nueva reina de la Feria de la Chinita

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Israel acepta la propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza

Al Dia

Los cientos de cadáveres recuperados en el Darién

Con apoyo de expertos forenses y del Comité Internacional de la Cruz Roja, en Panamá están trabajando en un esquema para identificar cada resto humano
Zulia

Enigmas y símbolos del número 8

El significado del número 8 en numerología está relacionado con la abundancia, pero también con el karma y el equilibrio espiritual.
Viral

En Perú hay una calle llamada "Maracaibo"

En el distrito limeño de Jesús María, Perú, existe una calle llamada "Maracaibo". El letrero de la vía se hizo…
Al Dia

El príncipe Harry donó más de un millón de euros a ONG dedicada a la atención de niños desfavorecidos

La BBC reportó que el duque de Sussex, quien visita por primera vez el país desde el pasado abril, donará 1,1 millones de libras (1 millón 269 mil 972 euros)

