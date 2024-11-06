El dólar, las cripto y los futuros de Wall Street se disparan ante la victoria de Donald Trump

El dólar, las criptomonedas, sobre todo, el bitcóin, y los futuros de Wall Street suben este miércoles con fuerza ante la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU.

Lee también: La lucha por el Congreso en EEUU: qué partido la lidera y qué está en juego

Desde esta madrugada, en la que se han ido conociendo los primeros resultados de las elecciones, el mercado ha reaccionado de forma positiva al triunfo de Trump, y los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street se disparan.

A las 11.30 horas, el Dow Jones avanza cerca de un 3 %; el S&P 500, el 2,27 %; y el Nasdaq, el 1,72 %, aupados por las promesas de Trump de recortar los impuestos empresariales.

Por su parte, el dólar ha registrado esta madrugada su mayor aumento intradía desde marzo de 2020 al subir más del 2 % frente el euro.

A esta hora, el billete verde avanza con menos fuerza, y el euro se cambia a 1,075 dólares.

Los analistas de Ebury explican que el dólar cotiza al alza frente a casi todas las divisas del mundo, y que se registran ventas masivas de divisas de mercados emergentes, "ya que los inversores descuentan la subida de los aranceles estadounidenses, los elevados riesgos geopolíticos y la mayor incertidumbre mundial bajo la presidencia de Trump".

Otro de los activos que en esta jornada está acogiendo de forma muy positiva la victoria del republicano es el bitcóin, la criptomoneda más utilizada y conocida del mercado, que se ha disparado más del 8 % antes de la apertura europea, y ha marcado nuevos máximos históricos en los 75.371,65 dólares.

A las 11.30 horas, la criptomoneda se desinfla levemente. Se revaloriza el 6,92 %, hasta los 73.938,1 dólares.

Por el contrario, el precio del bono estadounidense a diez años, el de referencia, cae con fuerza, mientras que avanza la rentabilidad hasta el entorno del 4,41 %.

Y ello, en un contexto en el que las medidas propuestas por Trump podrían aumentar las presiones sobre los precios y empeorar las perspectivas de la deuda, según los expertos.

En este sentido, el analista de IG Sergio Ávila advertía de que unos mayores aranceles con Trump amenazaría con detener el avance en la lucha contra la inflación, algo que impactará en la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) y en el crecimiento.

En Europa, las principales bolsas, a excepción de Madrid, se ven impulsadas por la euforia que adelantan los futuros estadounidenses, aunque registran ganancias de forma moderada.

Mientras, el precio de crudo Brent, el de referencia en el Viejo Continente, que ha llegado a bajar más del 2 % esta mañana, se deja a esta hora el 1,68 %, hasta los 74,26 dólares.

Los expertos aseguran que el precio del crudo baja por el repunte del dólar, y ante la posibilidad de que el republicano aumente la producción de energía fósil como el petróleo y el gas, lo que puede provocar la caída de su precio.

Los expertos de Janus Henderson destacan la fortaleza que muestran hoy los mercados bursátiles fuera de EE. UU., ya que la renta variable europea y la japonesa se comportan "bien", mientras que las bolsas chinas ha registrado menores pérdidas de lo previsto, "a pesar de las amenazas de Trump al comercio mundial".

Por último, el economista jefe adjunto de abrdn, Luke Bartholomew, ha puesto en valor que tras conocerse los resultados de las elecciones en EE. UU. "bastante pronto, la volatilidad implícita esperada en el mercado para los próximos días se ha desplomado".

Noticia al Día/ EFE