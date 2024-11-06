Domingo 24 de agosto de 2025
Economía

El dólar, las cripto y los futuros de Wall Street se disparan ante la victoria de Donald Trump

El dólar, las criptomonedas, sobre todo, el bitcóin, y los futuros de Wall Street suben este miércoles con fuerza ante…

Por Ernestina García

El dólar, las cripto y los futuros de Wall Street se disparan ante la victoria de Donald Trump
Foto: Trump
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El dólar, las criptomonedas, sobre todo, el bitcóin, y los futuros de Wall Street suben este miércoles con fuerza ante la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU.

Lee también: La lucha por el Congreso en EEUU: qué partido la lidera y qué está en juego

Desde esta madrugada, en la que se han ido conociendo los primeros resultados de las elecciones, el mercado ha reaccionado de forma positiva al triunfo de Trump, y los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street se disparan.

A las 11.30 horas, el Dow Jones avanza cerca de un 3 %; el S&P 500, el 2,27 %; y el Nasdaq, el 1,72 %, aupados por las promesas de Trump de recortar los impuestos empresariales.

Por su parte, el dólar ha registrado esta madrugada su mayor aumento intradía desde marzo de 2020 al subir más del 2 % frente el euro.

A esta hora, el billete verde avanza con menos fuerza, y el euro se cambia a 1,075 dólares.

Los analistas de Ebury explican que el dólar cotiza al alza frente a casi todas las divisas del mundo, y que se registran ventas masivas de divisas de mercados emergentes, "ya que los inversores descuentan la subida de los aranceles estadounidenses, los elevados riesgos geopolíticos y la mayor incertidumbre mundial bajo la presidencia de Trump".

Otro de los activos que en esta jornada está acogiendo de forma muy positiva la victoria del republicano es el bitcóin, la criptomoneda más utilizada y conocida del mercado, que se ha disparado más del 8 % antes de la apertura europea, y ha marcado nuevos máximos históricos en los 75.371,65 dólares.

A las 11.30 horas, la criptomoneda se desinfla levemente. Se revaloriza el 6,92 %, hasta los 73.938,1 dólares.

Por el contrario, el precio del bono estadounidense a diez años, el de referencia, cae con fuerza, mientras que avanza la rentabilidad hasta el entorno del 4,41 %.

Y ello, en un contexto en el que las medidas propuestas por Trump podrían aumentar las presiones sobre los precios y empeorar las perspectivas de la deuda, según los expertos.

En este sentido, el analista de IG Sergio Ávila advertía de que unos mayores aranceles con Trump amenazaría con detener el avance en la lucha contra la inflación, algo que impactará en la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) y en el crecimiento.

En Europa, las principales bolsas, a excepción de Madrid, se ven impulsadas por la euforia que adelantan los futuros estadounidenses, aunque registran ganancias de forma moderada.

Mientras, el precio de crudo Brent, el de referencia en el Viejo Continente, que ha llegado a bajar más del 2 % esta mañana, se deja a esta hora el 1,68 %, hasta los 74,26 dólares.

Los expertos aseguran que el precio del crudo baja por el repunte del dólar, y ante la posibilidad de que el republicano aumente la producción de energía fósil como el petróleo y el gas, lo que puede provocar la caída de su precio.

Los expertos de Janus Henderson destacan la fortaleza que muestran hoy los mercados bursátiles fuera de EE. UU., ya que la renta variable europea y la japonesa se comportan "bien", mientras que las bolsas chinas ha registrado menores pérdidas de lo previsto, "a pesar de las amenazas de Trump al comercio mundial".

Por último, el economista jefe adjunto de abrdn, Luke Bartholomew, ha puesto en valor que tras conocerse los resultados de las elecciones en EE. UU. "bastante pronto, la volatilidad implícita esperada en el mercado para los próximos días se ha desplomado".

Noticia al Día/ EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Onda tropical N°30 se acerca a Venezuela con fuertes vientos

Onda tropical N°30 se acerca a Venezuela con fuertes vientos

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

Noticias Relacionadas

Sucesos

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Un fatídico accidente de tránsito registrado en horas de la madrugada de este domingo 24 de agosto, dejó como resultado una mujer muerta y al menos tres personas heridas de gravedad (entre las que se encuentran dos niños), cuando el chofer de una camioneta negra y el de un vehículo pequeño, colisionaron de frente en la vía al sector Los Bucares del municipio Maracaibo.

Economía

Presidente Maduro augura crecimiento económico del 9 % en último cuatrimestre del 2025

El mandatario nacional aseguró que el país cuenta con el plan económico perfecto para enfrentar cualquier perturbación
Economía

Continúa la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados

El pago de este estipendio se realiza de manera gradual a través de Patria
Economía

Ingrese a Patria: Llegó 6.700 bolívares

La entrega del bono se realiza de manera progresiva y directa a cada beneficiario.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025