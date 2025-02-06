En 277,77 % se incrementaron las exportaciones desde Venezuela hacia Aruba en un año

La presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de la Vela de Coro del estado Falcón, Yoselis López, expresó que solo en el pasado mes de enero, hacia Aruba se exportaron 340 toneladas de frutas, verduras y hortalizas, al tiempo que indicó que decayeron "un poco" los envíos a la isla de Curazao.

En ese sentido, comentó que las frutas, verduras y hortalizas que van desde Venezuela hacia Curazao son frescas por la cercanía que hay con nuestra nación.

Sostuvo que en La Vela de Coro hay un puerto artesanal, pero todavía no tienen un puerto apto para un centro logístico.

"Sin embargo, cada vez que hay exportación, hay una logística para que nuestras frutas, verduras y hortalizas no se dañen, no sufran algún daño, puesto que deben estar en óptimas condiciones", resaltó.

López manifestó que ha habido un incremento en las exportaciones desde Venezuela hacia Aruba de 277,77% en comparación a enero de 2024: "Curazao para nosotros ha sido un mercado mucho más ganado que para el de Aruba".

"Desde La Vela se está exportando un poco más hacia la isla de Aruba que hacia la isla de Curazao", agregó en entrevista para Unión Radio al tiempo que enfatizó que los pocos productos que llegan a Falcón desde las islas ABC son para consumo personal.

Noticia al Día/Con información de Unión Radio/B y N