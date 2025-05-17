Viernes 22 de agosto de 2025
Al Dia

Entregan beneficios arancelarios y fiscales a importaciones para el sector hidrocarburos

Para el otorgamiento del Certificado de Exoneración, el solicitante deberá presentar ante el COMEX, la constancia que lo acredite como proveedor de hidrocarburos

Por Andrea Guerrero

Entregan beneficios arancelarios y fiscales a importaciones para el sector hidrocarburos
Foto: Agencia
En Gaceta Oficial No. 43.111 de fecha 21 de abril de 2025, fue publicado el Decreto No. 5.122 mediante el cual se dicta la Reforma Parcial del Decreto No. 4.944 de fecha 24 de abril de 2024, publicado en la Gaceta Oficial No. 6.804 Extraordinario de fecha 25 de abril de 2024, mediante el cual se promulga el Arancel de Aduanas, en los siguientes términos:

Se incorpora un subcapítulo identificado con el número V relativo a las “Mercancías para el Desarrollo de la Industria de Hidrocarburos” en el Capítulo 98 del Artículo 37, en los siguientes términos:

El Subcapítulo tiene por objeto otorgar la clasificación arancelaria y autorizar la importación de mercancías bajo el “Régimen de mercancías para el desarrollo de la industria de hidrocarburos”, con el propósito de definir una política arancelaria especial para fomentar el crecimiento y el desarrollo sustentable del sector hidrocarburos, indica un reciente reporte Tax Alert de la consultora EY Venezuela.

Solo podrán gozar del beneficio de exoneración o diferimiento arancelario, aquellas mercancías a las que se le haya concedido el “Certificado de Exoneración bajo Régimen de Mercancías para el Desarrollo de la Industria de Hidrocarburos”, otorgado por la Comisión Presidencial “Comité de Comercio Exterior – COMEX”.

Para el otorgamiento del Certificado de Exoneración, el solicitante deberá presentar ante el COMEX, la constancia que lo acredite como proveedor de hidrocarburos.

El “Certificado de Exoneración bajo Régimen de Mercancías para el Desarrollo de la Industria de Hidrocarburos”, será concedido bajo las condiciones establecidas en el Decreto.

En el Certificado de Exoneración, el COMEX fijará la tarifa Ad Valorem de Importación en 0% y exonerará el Impuesto al Valor Agregado (“IVA”), la cual tendrá una duración sujeta a la vigencia de los beneficios tributarios establecidos en el Decreto de Exoneraciones en Materia Aduanera.

La importación de las mercancías clasificadas en el subcapítulo está sujeta al cumplimiento de los Regímenes Legales que resulten aplicables de las tablas de correlación arancelaria que a tales efectos haya publicado el SENIAT.

El Ministerio con competencia en materia de economía y finanzas podrá incorporar o extraer códigos arancelarios, modificar la descripción de las mercancías, modificar o incorporar Notas al Subcapítulo, conforme a los lineamientos del Ejecutivo Nacional.

Las reformas decretadas no derogan las disposiciones de Decreto No. 5.103 de fecha 06 de marzo de 2025, publicado en la Gaceta Oficial No. 6.890 extraordinario, las cuales mantienen su plena vigencia.

El Decreto entró en vigencia a los 5 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial.

Categorías beneficiadas

Entre las categorías de productos para el sector hidrocarburos que pueden recibir la exoneración arancelaria y con ella la del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o medidas de diferimiento de aranceles, se encuentran:

  • Minerales como sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cal y cemento.
  • Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas y ceras minerales.
  • Productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, elementos radioactivos, metales de tierras raras e isótopos.
  • Productos químicos orgánicos.
  • Agentes de superficie orgánicos; preparaciones lubricantes (excepto las que contengan una proporción de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso); ceras artificiales y preparadas.
  • Productos diversos de las industrias químicas.
  • Plásticos y sus manufacturas.
  • Prendas y complementos (accesorios) de vestir; los demás artículos textiles confeccionados: calzado, sombreros y demás tocados.
  • Manufacturas de fundición, hierro o acero.
  • Herramientas y útiles de metal común; tubos flexibles de metal común incluso con sus accesorios.
  • Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas y aparatos.
  • Máquinas, aparatos y material eléctrico con sus partes.
  • Material de transporte.
  • Instrumentos y aparatos de medida, control o precisión; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.

En total, son 14 categorías de productos e insumos para la industria de hidrocarburos que serán beneficiados con esta reforma legal.

Noticia al Día / Banca y Negocios

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

El venezolano Danny Ocean lidera junto a Bad Bunny las nominaciones de Premios Juventud

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
