Entregan Bs. 1.110 en sistema Patria

El Gobierno de Venezuela a través del Sistema del Carnet de la Patria, inició la entrega del estipendio mensual correspondiente a septiembre para las Promotoras del Plan Parto Humanizado.

El monto asignado en esta ocasión es de 1.110,00 bolívares, y será depositado directamente en el Monedero Patria de las beneficiarias registradas en el programa.

Este estipendio reconoce el trabajo comunitario de las promotoras, quienes acompañan a mujeres embarazadas en sus procesos de gestación, parto y lactancia, promoviendo el respeto por los derechos reproductivos y el cuidado humanizado.

La entrega forma parte de la Gran Misión Hogares de la Patria, y busca fortalecer el rol de las promotoras como agentes de salud comunitaria, especialmente en zonas vulnerables. Las beneficiarias recibirán una notificación vía mensaje de texto desde el número 3532, confirmando la asignación del beneficio.

Noticia al Día