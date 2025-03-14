Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Este 14 de marzo prevén activar un bono especial: Atentos al sistema Patria

Según el historial de pagos en la plataforma del Carnet de la Patria, se basa en el bono Contra la Guerra Económica

Por Andrea Guerrero

Foto: Referencial
El Gobierno Nacional prevé entregar, este 14 de marzo, un bono especial a través de monedero del sistema Patria.

El estipendio se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios recibirán la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Según el historial de pagos en la plataforma del Carnet de la Patria, se basa en el bono Contra la Guerra Económica, dirigido para el personal activo y jubilado de la administración pública, cuyo monto es de 90 dólares o 5.873,00 según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Para activar el bono hay que seguir los siguientes pasos:

  • Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.
  • Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.
  • Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

