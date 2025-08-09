Estiman crecimiento de 100 % en comercio electrónico del país para fin de año

El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico -Cavecom-e-, Richard Ujueta, proyecta un crecimiento de cien por ciento al cierre del año 2025.

Destacó que también se ha incrementado el uso, dentro del comercio electrónico formal, la inteligencia artificial -IA-.

"8 de cada 10 empresas que están activas en el comercio electrónico, están utilizando actualmente herramientas de Inteligencia Artificial -IA- para impulsar, promover y hacer seguimiento de pre y postventa”, precisó.

Asimismo, subrayó que las empresas venezolanas también utilizan IA en la atención al cliente.

“En lo que llamamos nosotros el comercio social, a través de las redes sociales, y un comercio informal, podemos detectar que 4 de cada 10 empresas están empezando a utilizar agentes de IA para incorporarse en este tema”, remarcó.

El presidente de Cavecom-e- destacó la incorporación de los sectores turismo y salud en la economía digital.

Noticia al Día/Información de Unión Radio