Sábado 13 de septiembre de 2025
Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

Sepa qué tan buenos resultan estos créditos para sacar su ‘carrito fiao’

Por Candy Valbuena

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela
Foto: Agencias
Adquirir un vehículo en Venezuela es un reto que, pero pese a las dificultades, la banca venezolana tiene facilidades y se encarga de ofrecerlas a sus clientes para facilitar este proceso.

Muchas de estas entidades bancarias ofrecen planes de financiamiento con diferentes enfoques, pero que contienen ventajas a tomar en cuenta.

Las entidades con financiamiento

  • Bancamiga: Si se escoge a este banco en su plan de financiamiento, se pueden comprar vehículos nuevos con oportunidad de pagar hasta en 36 meses, y un porcentaje de financiamiento que puede alcanzar el 50% del valor del automóvil. El monto del préstamo dependerá de la capacidad de pago del usuario.

Un aspecto positivo es que se pueden adelantar pagos sin que pagar de más. Los préstamos son en Unidades de Valor de Crédito (UVC) y se pagan en bolívares al precio del dólar oficial.

  • Banesco: Este banco tiene CrediCarro, para personas que tengan al menos seis meses como clientes. Tienen un financiamiento de hasta el 50% del vehículo, con un mont Como en Bancamiga, el préstamo es en UVC y lo pagas en bolívares.
  • BBVA Provincial: En caso de preferir esta alternativa, se puede obtener créditos para autos nuevos y usados. Su plan Crédito UVC ofrece el 60% de financiamiento y hasta un 50% en autos usados (de máximo 7 años). Se puede pagar antes sin problemas y no te cobran por revisar tu solicitud.
  • Banco del Tesoro: En representación de la banca pública, el Banco del Tesoro destaca con Crédito Vehículo. Cobran el 16% de interés al año y da un plazo de pago de 36 meses. La inicial está sujeta a la capacidad de pago del solicitante.

¿Qué tal son los créditos para carros en Venezuela?

  • Protección frente a la inflación: Al estar la mayoría de estos créditos expresados en Unidades de Valor de Crédito (UVC), los montos se ajustan al valor de la divisa, lo que protege tanto al banco como al cliente de la devaluación del bolívar. Esto permite mantener un plan de pagos coherente a largo plazo.
  • Flexibilidad de pago: La posibilidad de realizar pagos anticipados sin penalización es una característica común que beneficia a los clientes, permitiéndoles reducir el plazo del préstamo y, en consecuencia, los intereses totales.
  • Facilidades de adquisición: En un mercado donde el acceso a grandes sumas de dinero es limitado, estos créditos permiten a los venezolanos adquirir un bien de alto valor, como un automóvil, sin tener que disponer de la totalidad del capital al momento de la compra.
  • Alianzas con concesionarios: Las alianzas entre los bancos y las marcas automotrices facilitan el proceso de compra. Los concesionarios autorizados por los bancos agilizan la tramitación y aseguran que los vehículos y documentos cumplan con los requisitos establecidos, simplificando la experiencia para el cliente.

Noticia al Día/Con información de Diario 2001

