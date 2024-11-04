Estos son los bonos que pagará Patria del 4 al 9 de noviembre

Estos son los bonos que pagará el Gobierno Nacional del 4 al 9 de noviembre, a todos los inscritos en la Plataforma del Sistema Patria.

Los beneficiarios recibirán serán notificados a través de un mensaje de texto desde el número corto 3532, así como mediante la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega se realizará de manera directa y gradual, facilitando así el seguimiento y la gestión de los fondos, de acuerdo al Canal Patria.

Montos de los bonos que pagará Patria del 4 al 9 de noviembre:

Lactancia Materna: 216 bolívares.

100% Escolaridad: 108 bolívares.

Bono Beca Universitaria: 202,50 bolívares, dirigido a estudiantes universitarios.

Beca Enseñanza Media: 135,00 bolívares, para quienes cursan la educación media.

Gran Misión 100% Amor Mayor: 130,00 bolívares, destinado a adultos mayores.

Noticia al Día/Información de Venezuela News