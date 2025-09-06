Estos son los bonos que pagará Patria del 8 al 13-Sep

El Sistema Patria pagará una serie de bonos entre el 8 y 13 de septiembre de 2025 que se activarán en la billetera digital.

De acuerdo con el reporte mensual de la plataforma y sus canales aliados, estos pagos están dirigidos a ciertos registrados con los programas del Carnet de la Patria.

Entre los bonos por pagar del Sistema Patria en los próximos días figuran los siguientes:

Bono Beca Universitaria (estudiantes universitarios): 840,60 bolívares.

Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato): 566,50 bolívares.

100% Amor Mayor: Pensionados, adultos mayores: 130,00 bolívares.

Bono Único Familiar: Por 2.200,00 bolívares.

Bono complementario: 740,40 y 1.480,00 bolívares.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Lee también: Estos son los bonos que empezó a pagar Patria

Noticia al Día/Información de Diario 2001