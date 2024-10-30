Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Estos son los bonos que pagarán en la primera semana de noviembre

Para el mes de noviembre, el Gobierno nacional tiene prevista la entrega de varios bonos que son parte de la…

Por María Briceño

Estos son los bonos que pagarán en la primera semana de noviembre
Foto: referencial
Para el mes de noviembre, el Gobierno nacional tiene prevista la entrega de varios bonos que son parte de la ayuda económica por la temporada navideña.

Entre ellos se encuentra el Bono Corresponsabilidad y Formación, que para este mes de noviembre llegará en la primera semana. Además, se estima que su monto sea mayor o igual al de 4.320 bolívares, o 104 dólares, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

También se pagará los bonos de Lactancia Materna y Parto Humanizado, destinados a las madres venezolanas, siendo su monto de 216 bolívares y el equivalente en dólares dependerá de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Mientras que el bono José Gregorio Hernández se ubicó en 162 bolívares, equivalentes a la tasa del BCV.

El bono Hogares de la Patria, que se otorga según el número de miembros de una familia, quedó así: dos integrantes, 108 bolívares (2,92 dólares); tres integrantes, 162 bolívares (4,38); cuatro integrantes, 216 bolívares (5,85 dólares); cinco integrantes, 270 bolívares (7,31 dólares), y seis integrantes, 324 bolívares (8,77 dólares).

Lee también: Sepa qué bonos del Sistema Patria entregan este 28-Oct

Noticia al Día

Temas:

