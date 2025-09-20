Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

A partir del lunes 22 de septiembre al sábado 27, la plataforma Patria, tiene previsto pagar una serie de bonos.
Los pagos o estipendios forman parte de las ayudas económicas que corresponden al mes en curso a varios sectores de la población venezolana.
A continuación los bonos a pagar en la próxima semana:
Ingreso Contra la Guerra Económica: Está dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor.
Bono Misión "Robert Serra": Dirigido a los jóvenes del país.
Corresponsabilidad y formación: Dirigido para docentes.
