Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Una serie de bonos serán pagados a través del Monedero Patria del 11 al 16 de agosto a ciertos registrados en la plataforma digital.

Los estipendios forman parte de los programas sociales que entrega el Gobierno Nacional, así como del complemento del ingreso mínimo integral.

A continuación los bonos que pagarán la próxima semana:

Bono Único Familiar y Complementario: Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros; los beneficiarios reciben pagos por 630,00 bolívares, 1.260,00 bolívares y 1.890,00 bolívares.

Corresponsabilidad y formación: Dirigido a los empleados de la administración pública bajo una nómina especial.

Ingreso Especial de Vacaciones de 6.160 bolívares (por confirmar).

Ingreso contra la Guerra Económica: Trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket: viernes 15 de agosto, cobrarán 120 dólares indexados.

Lee también: Nuevos bonos de Patria con aumento para octubre

Noticia al Día/Información de Diario 2001