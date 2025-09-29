Estos son los bonos que se activarán en el mes de Octubre en sistema Patria

A pocas horas de iniciar el mes de octubre, el Gobierno Nacional mantendrá la ronda de bonos a través del Sistema Patria.

Estos beneficios sociales y pagos de nómina buscan reforzar el ingreso de trabajadores públicos, cultores, líderes comunitarios y familias registradas en la plataforma.

Bonos activados:

Pago Único de Corresponsabilidad y Formación : Dirigido a trabajadores del sector público en nómina especial, como empleados de Pdvsa, Corpoelec, y otros entes estratégicos.

: Dirigido a trabajadores del sector público en nómina especial, como empleados de Pdvsa, Corpoelec, y otros entes estratégicos. Bono Cuadrantes de Paz : Otorgado a funcionarios vinculados a labores de seguridad ciudadana, prevención del delito y patrullaje comunitario.

: Otorgado a funcionarios vinculados a labores de seguridad ciudadana, prevención del delito y patrullaje comunitario. Bono Cultores Populares : Reconocimiento económico para artistas, promotores culturales y trabajadores del arte comunitario registrados en el sistema.

: Reconocimiento económico para artistas, promotores culturales y trabajadores del arte comunitario registrados en el sistema. Bono Robert Serra : Entregado a jóvenes vinculados a movimientos sociales, formativos y de liderazgo juvenil, en homenaje al dirigente fallecido.

: Entregado a jóvenes vinculados a movimientos sociales, formativos y de liderazgo juvenil, en homenaje al dirigente fallecido. Bono El Buen Pastor : Beneficio dirigido a líderes religiosos y comunitarios que participan en programas de orientación espiritual y acción social.

: Beneficio dirigido a líderes religiosos y comunitarios que participan en programas de orientación espiritual y acción social. Bono Único Familiar: Apoyo económico para familias registradas en el sistema, especialmente aquellas con niños en edad escolar, madres lactantes y embarazadas.

Los beneficiarios reciben la notificación de asignación a través de la plataforma Patria o por mensaje de texto desde el número corto 3532. Los montos varían según el tipo de bono y el perfil del usuario, y pueden ser transferidos a cuentas bancarias personales para su uso.