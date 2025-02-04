Exportaciones de petróleo de Venezuela incrementaron un 15% en enero por mayores envíos de Chevron y ventas a China, según Reuters

En enero, las exportaciones petroleras de Venezuela aumentaron un 15 por ciento, situándose en unos 867 mil barriles diarios, impulsadas por un aumento en los envíos de la estadounidense Chevron y más cargamentos a China, según muestran los datos basados ​​en los movimientos de los buques, indica una nota de la Agencia Reuters.

La administración del expresidente estadounidense Joe Biden no renovó en 2024 una autorización amplia para que Venezuela, país sobre el que pesan sanciones, exporte libremente su petróleo, pero otorgó licencias individuales a algunos socios y clientes de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), permitiendo que las exportaciones fluyan a mercados como Estados Unidos, Europa e India.

En sus primeras horas de mandato, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano. Pero, hasta ahora no ha tomado ninguna medida para modificar o revocar las licencias, mientras su gobierno establece contactos iniciales con el presidente venezolano Nicolás Maduro, cuya reelección el año pasado no fue reconocida por Washington.

En enero, Chevron aumentó las exportaciones de petróleo venezolano a 294 mil bpd, el nivel más alto desde que el productor estadounidense comenzó a realizar envíos bajo su licencia a principios de 2023, y por encima de un máximo anterior de 280 mil bpd en octubre, según datos de LSEG y los registros internos de exportaciones de Pdvsa. Todos los cargamentos de Chevron fueron a Estados Unidos para ser procesados ​​en sus propias refinerías y vendidos a otros.

El mes pasado, China continuó como el mayor mercado para el petróleo de Venezuela, con 442.000 bpd, un 21 por ciento por encima de los 364.000 bpd enviados a ese destino en diciembre.

Las exportaciones de Venezuela a Europa se duplicaron a 63 mil bpd desde 30 mil 500 bpd en diciembre, mientras que los envíos a India promediaron 60 mil100 bpd, en línea con meses anteriores.

Las exportaciones a Cuba, aliado político de Maduro, disminuyeron a menos de 10 mil bpd de combustible, desde 29 mil bpd el mes anterior.

Las operaciones estables de procesamiento de crudo en la región productora de petróleo más grande de Venezuela, la Faja Petrolífera del Orinoco, contribuyeron al aumento de las exportaciones, según uno de los documentos internos.

Sin embargo, los inventarios de crudo pesado allí, que son esenciales para las exportaciones, cayeron a 6,2 millones de barriles desde 7,5 millones de barriles a fines de diciembre, lo que podría llevar a menores exportaciones este mes.

Venezuela también exportó en enero 360 mil toneladas métricas de derivados del petróleo y petroquímicos, por encima de las 209 mil toneladas del mes anterior.

