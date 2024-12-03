Las exportaciones de petróleo de Venezuela incrementaron en noviembre de 2024, debido a las grandes ventas realizadas a sus principales clientes ubicados en el continente asiático.

Según publicó Reuters, las exportaciones se acercaron al millón de barriles de petróleo diarios (bpd), nivel que no se veía desde inicios del año 2020.

Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y las empresas mixtas exportaron el mes pasado alrededor de 974 mil 033 bd de crudo y combustible, siendo China el principal país receptor.

La cifra exportada en noviembre representó un 10 % más en relación con el promedio registrado en octubre de este año, que fue de alrededor de 885.000 bpd, mientras que se situó un 57 % por encima a la cantidad mandada el mismo mes del año 2023.

La venta de crudo venezolano a Asia pasó de 526.000 barriles por día (bpd) en octubre a 613.000 bpd en noviembre de este año.

Envíos de Chevron

Las exportaciones de petróleo desde Venezuela a Europa incrementaron, al pasar de 31 mil bpd a 85 mil bpd.

Igualmente, el envío de derivados del crudo y petroquímicos, entre ellos metanol y coque de petróleo, tuvo una caída de 31 mil 500 toneladas métricas, al pasar de 362 mil toneladas métricas en octubre a 330 mil 500 toneladas métricas en noviembre de este año.

Noticia al Día / Banca y Negocios