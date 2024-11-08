Fedeagro: Productores agrícolas venezolanos buscan financiamiento para impulsar la producción

Los inversionistas están comenzando a reorientar su atención hacia los sectores agrícola y pecuario de Venezuela. Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), destacó el arduo trabajo de los productores para mantener la producción en el país y su esfuerzo por producir semillas localmente.

Fantinel indicó que, para el último trimestre de este año, el sector agrícola necesita casi US$ 90 millones, con estimaciones de US$ 140 millones para el primer trimestre de 2025 y cerca de US$ 200 millones para el segundo trimestre, siendo el maíz el cultivo más relevante, representando el 50% de estas necesidades.

Aseguró que tienen garantizados los insumos para la producción del último trimestre de 2024, pero subrayó la crucial importancia del financiamiento. Mencionó que están explorando diversas fuentes de financiamiento, incluyendo Bolpriaven y casas de Bolsa Agrícola, mientras los inversionistas reevalúan su interés en el sector.

Fantinel también afirmó que es posible retomar la exportación de productos vegetales, pero esto depende del financiamiento adecuado. Si se lograran levantar unos US$ 1.500 millones anuales, se podrían adquirir la maquinaria y equipos necesarios para modernizar la producción, que actualmente genera entre US$ 700 y US$ 800 millones. Además, resaltó que, aunque han mejorado en productividad, no han aumentado la superficie de siembra, lo que ha llevado a un estancamiento en cultivos como el arroz, la caña y el maíz.

Noticia al Día/Información de Banca y Negocio