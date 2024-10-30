Fedecámaras aboga por incentivar la inversión extranjera para reducir brecha cambiaria

El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, aseguró este miércoles que la llegada de nuevas inversiones en el país ayudará a reducir la brecha que hay en el tipo de cambio de la moneda estadounidense.

El representante empresarial reiteró que el diferencial cambiario genera distorsiones en la economía. «Hay que tratar de crear condiciones en este momento para que vengan inversiones, esas inversiones traen dólares», acotó.

«Esa brecha que estamos teniendo es porque necesitamos más dólares en la economía», dijo.

Celis insistió en que solo debe existir una tasa de cambio que fluctúe de acuerdo a la oferta y la demanda porque «eso le da sinceridad y transparencia a la economía».

Información de Unión Radio