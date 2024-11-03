Fedecámaras reportó crecimiento de importación de productos en Venezuela en más de 70 %

La importación de productos en el país aumentó 73 por ciento, en comparación del promedio de producción de 390 mil teus (acrónimo del inglés Twenty-foot Equivalent Unit) de agosto 2024 versus los 224 mil teus en igual período del año pasado.

Así lo informó a Unión Radio, el vicepresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en Carabobo, Jorge Aroca, al tiempo de agregar que el volumen de carga de importación ha registrado un crecimiento ante la necesidad que tienen la empresas de materias primas y productos terminados.

Asimismo, aseguró que más del 54 por ciento de esta mercancía ingresa por Puerto Cabello, lo que refuerza que en Venezuela continúa manteniendo lo que llamó «economía de puertos».

Por otro lado, indicó que el volumen de carga por exportación ha disminuido cerca de 14 por ciento en comparación con 2023, hecho que dice podría cambiar cuando la industria venezolana tenga mayor financiamiento y aumente sus niveles de producción.

Noticia al Día/NT