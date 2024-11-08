Gobierno otorga 16 mil 738 nuevas pensiones a adultos mayores a través de la Gran Misión Amor Mayor

El presidente Nicolás Maduro aprobó la asignación de 16.738 nuevas pensiones para adultos mayores a través de la Gran Misión Amor Mayor.

Con el objetivo de mantener el 100% de cobertura para este sector de la población. Este beneficio social será entregado mediante la Plataforma Patria, permitiendo que miles de nuevos beneficiarios se sumen a quienes ya reciben esta ayuda económica desde meses anteriores.

La Gran Misión Amor Mayor, creada para atender a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, ha buscado garantizar ingresos a aquellos que no cuentan con pensión. El gobierno, a través de esta iniciativa, reafirma su compromiso de brindar respaldo a los ciudadanos de la tercera edad, especialmente en tiempos de dificultades económicas.

Noticia al Día/Información de El Público TV