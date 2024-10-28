Gremios y sindicatos de la UCV exigen al Gobierno ajustar el salario mínimo en $ 200

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) precisó en un comunicado que los diferentes gremios y sindicatos de la institución de educación superior exigieron el Gobierno Nacional que inicie un proceso de ajuste salarial.

En ese sentido, los trabajadores indicaron que ese arreglo debe ser el equivalente a $ 200 al mes y añadió que el primer paso podría ser salariar los bonos vigentes.

Además, instaron al Gobierno Nacional a establecer un seguro HCM «eficiente y efectivo», gestionado desde las instituciones de educación superior, que satisfaga las necesidades de los trabajadores y su núcleo familiar.

Igualmente, pidieron a las autoridades del país un presupuesto universitario que garantice las condiciones de trabajo y de estudio de calidad.

