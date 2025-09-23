Habilitan mil camiones para comercio entre Colombia y Venezuela

El vicepresidente de la Asociación de Transporte de Carga Internacional de ambos países (Asotranscolve), Aurelio Cepeda, informó que al menos mil vehículos de carga pesada estarán habilitados para transportar mercancías y transitar por ambos lados de la frontera colombo-venezolana.

Estos camiones están en espera de la tramitación de una póliza de seguro, válida en ambos territorios, la cual tiene un costo de 221 dólares americanos. Sin embargo, ya todo parece listo al aprobarse una de las aseguradoras venezolanas con sede en Colombia, garantizando su cobertura binacional.

Es importante destacar que Asotranscolve es un gremio que agrupa a 24 empresas de transporte que laboran por la frontera colombo-venezolana entre el Táchira y el Norte de Santander, así como también en Paraguachón y Maicao, en Zulia.

Cepeda señaló que se logró solventar la situación con la emisión de estas pólizas, un requisito necesario para que los vehículos de carga venezolana crucen la frontera y transiten legalmente por territorio colombiano.

Lee también: La Zona Binacional refuerza seguridad en la frontera con Colombia

Noticia al Día/Información de Finanzas Digital