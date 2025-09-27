"Contra viento y marea" habrá hallacas este año: Maracuchos sacan la cuenta para ver si le dan los números



Sí, por supuesto que habrá hallacas este año. A pesar de los desafíos económicos, la tradición de prepararlas para las fiestas de fin de año se mantiene viva en Venezuela y en las comunidades venezolanas en el extranjero. La búsqueda de los ingredientes puede ser difícil, pero muchas familias y negocios siguen el proceso con dedicación.

No hay navidad para un venezolano sin hallacas. Este plato siempre nos saca una sonrisa y nos hace sentir cerca de casa cuando estamos lejos.



Se mantiene la costumbre de prepararlas en familia como una tradición importante para la mayoría de los venezolanos, un momento de unión y compartir, ajustando el costo de los ingredientes que éste año puede ser elevado, pero algunas familias o comerciantes optan por producir menos cantidad o ajustan el tamaño de las mismas para poder costearlas.



Es común que durante esta temporada muchos restaurantes y emprendedores ofrezcan el plato para la venta. De hecho, algunos ya han iniciado la preventa de hallacas para esta temporada navideña .



En Venezuela, el Festival de la Hallaca se ha convertido en un evento emblemático, que rinde tributo a la tradición y la gastronomía navideña. Esto demuestra que nuestro plato navidño sigue siendo un pilar fundamental de la identidad cultural venezolana.

Productos y receta

Se prepara con harina de maíz, guiso de carnes y otros ingredientes, envuelta en hojas de plátano y cocinada en agua hirviendo.

INGREDIENTES

Rinde para 20-22 hallacas

PARA EL GUISO

1/2 taza de aceite

300g de cerdo 🐷

200g de carne de res 🥩

1 pechuga de pollo 🍗

2 tazas de cebolla blanca 🧅

1 taza de tallo de cebollín

1/2 pimentón verde 🫑

1/2 pimentón rojo

1/2 cabeza de ajo 🧄

1 taza de vino tinto o blanco🍷

2 cucharadas de sal

1 cucharada de pimienta

125cc de salsa inglesa

1 cucharada de mostaza

2 tazas de cebollín picado

1 taza de aceitunas 🫒

1 taza de alcaparras

1 taza de pasitas

PARA LA MASA

1kg de harina de maíz amarilla 🌽

1/2 taza de aceite onotado

6 tazas de agua

Sal

PARA EL ARMADO

Bijao (hojas de plátano)

Pabilo

Aceite

PREPARACIÓN

Comenzamos colocando aceite onotado en la olla, agregamos el cerdo, cebolla, pimentón rojo, verde y revolvemos. Agregamos la carne de res, ajo y mezclamos, incorporamos la pechuga de pollo, aceitunas, pasitas, alcaparras, el tallo del cebollín, y mezclamos todo.

Agregamos vino tinto, sal, pimienta, orégano, comino, mostaza, salsa inglesa, el cebollín y revolvemos.

Para la masa agregamos el aceite onotado, agua, amasamos y hacemos unas bolitas. Limpiamos las hojas y armamos las hallacas extendiendo la masa, agregamos el guiso con una medida para que todas queden iguales. Amarramos y a cocinar por 30 minutos.

La pechuga de pollo la están vendiendo en $…., la pulpa negra el mes de pasado costaba $7 y en cuestión de dos semanas aumentó $……….. el kilo de pasas tiene un costo de $ mientras que aceitunas……. y alcaparras en…………

Los encurtidos van desde $………Los aliños para el guiso se ubican entre $……. y $…… y el pernil con hueso tiene un costo de $…….. por kilo y la harina de maíz puede encontrarse en 1 $….. por kilo, el pabilo 2 $ aceite 3 $.