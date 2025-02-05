Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Importaciones de crudo venezolano a España se dispararon en más de 116 % durante 2024: Cores

Se ubica en el octavo principal suplidor de petróleo a la madre patria

Por Candy Valbuena

Importaciones de crudo venezolano a España se dispararon en más de 116 % durante 2024: Cores
Complejo petrolero José Antonio Anzoátegui en Barcelona, ​​estado Anzoátegui, Venezuela. Foto: AP
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las importaciones de crudo procedente de Venezuela a España se dispararon en 2024 en un 116,1% con respecto al año anterior 2023, superando los tres millones de toneladas, según los datos a cierre de año de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

Con estas cifras Venezuela copó el 4,7 % del crudo importado a España a lo largo de 2024, siendo el octavo principal suministrador.

Los principales suministradores en 2024 fueron Estados Unidos, con un 15,9 % del total y un incremento del 17,7 % frente a 2023; Brasil, con el 14,1% y un repunte del 37,6 %; y México, aportando el 13,1 % y con un crecimiento del 20,2 %.

A lo largo del ejercicio pasado, se importaron a España un total de 64,58 millones de toneladas, lo que representó un aumento del 4,9 % frente a 2023.

En 2024 las importaciones de crudos a España de la OPEP supusieron el 36,6 %, con un descenso del 12,0% frente al año anterior, destacando los incrementos de Venezuela (+116,1 %) y Gabón (+89,3 %).

En diciembre, el crudo importado a España se situó en los 5,234 millones de toneladas, aumentando las importaciones de crudo interanualmente en el mes un 2,8 %.

29 tipos de crudo

En el último mes del 2024 se importaron 29 tipos de crudo originarios de 15 países. México, con el 20,8 % del total, fue el principal suministrador de crudo a España en diciembre, con un aumento interanual del 95,1 %.

Le siguieron Nigeria, con el 16,1 % del total, que aumentó sus entregas un 119,5 % respecto a diciembre de 2023; y Estados Unidos, con el 14,4 %, que las disminuyó un 29,0 %.

Lee también: Exportaciones de petróleo de Venezuela incrementaron un 15% en enero por mayores envíos de Chevron y ventas a China, según Reuters

Noticia al Día/Con información de Europa Press

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Payasos Humanitarios presentan Corazones Valientes, un tributo a la fuerza y luz de Fabiana Fuentes

Payasos Humanitarios presentan Corazones Valientes, un tributo a la fuerza y luz de Fabiana Fuentes

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

El huracán Erin

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

¿Chiste regional o peligro en la vía?: El video del motorizado que transporta un colchón y a una mujer sentada encima sosteniéndolo en la C-1

¿Chiste regional o peligro en la vía?: El video del motorizado que transporta un colchón y a una mujer sentada encima sosteniéndolo en la C-1

Noticias Relacionadas

Al Dia

Yury Beja será la primera atleta ciega venezolana en el Maratón Internacional de Medellín

La criolla será la primera mujer venezolana en participar en el maratón internacional de Medellín
Al Dia

Patria asigna otro bono de 15 mil bolívares

El beneficio va dirigido al personal jubilado de la administración pública

Al Dia

Optiamérica ya está en el futuro de los exámenes de la vista con Oculus PL

Adaptando la nueva tecnología de la realidad virtual y la inteligencia artificial a los exámenes de la vista, Optiamérica presentó…
Al Dia

En alerta los estados Bolívar, Monagas y Amazonas ante crecida del Río Orinoco

Autoridades de Ciudad Bolívar aseguran que hay 2 mil 100 personas afectadas en la zona.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025