Incremento en la producción de petróleo liviano en la cuenca del Lago de Maracaibo podría situar a Venezuela nuevamente como exportador de derivados: Diputado William Rodríguez

El incremento en la producción de petróleo liviano en la cuenca del Lago de Maracaibo, en Zulia, podría situar a Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) en exportador de derivados, así lo planteó el diputado a la Asamblea Nacional (AN), William Rodríguez.

Rodríguez estima que un incremento de la producción en la cuenca del Lago de Maracaibo, hasta alcanzar los 350 mil o 400 mil barriles diarios de petróleo, “nos daría la posibilidad nuevamente de convertir a Petróleos de Venezuela en un exportador de derivados”.

Para impulsar la producción en esta zona, plantea que se replique un modelo de negocios similar al que se aplicó en la Faja Petrolífera del Orinoco y “buscar socios naciones e internacionales”.

El diputado apuesta porque las autoridades de la estatal petrolera “asuman el desafío” de aumentar la producción de crudo, porque esto ayudaría también a “romper el punto de equilibrio en el cual está el suministro y la elaboración del combustible”.

Sobre esto, indicó que “Cada vez que hay una falla en alguna refinería, ese punto de equilibrio se rompe y empiezan las colas y las dificultades en algunos sectores”, dijo en entrevista para Unión Radio.

Noticia al Día / Unión Radio