Ingrese a Patria: Llegó 6.700 bolívares

El Sistema Patria comenzó la distribución del bono especial “Ingreso contra la Guerra Económica”, dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y a los beneficiarios de la Misión 100% Amor Mayor.

Este apoyo económico, correspondiente al mes de agosto, tiene un valor estimado de 6.700 bolívares, conforme a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

La entrega del bono se realiza de manera progresiva y directa a cada beneficiario. La confirmación de la acreditación se notifica mediante mensaje de texto desde el número corto 3532, y también puede verificarse a través de la aplicación veMonedero.

Requisitos para recibir el beneficio:

Para garantizar la recepción del bono, los pensionados deben mantener actualizados sus datos en la Plataforma Patria, especialmente en los siguientes campos:

Nivel de instrucción

Condición laboral actual

Vinculación con el sector público, privado o como trabajador independiente

Este bono forma parte de las políticas de protección social impulsadas por el Gobierno, orientadas a mitigar los efectos de la guerra económica y fortalecer el poder adquisitivo de los adultos mayores.

