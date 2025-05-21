Inicia el pago de la pensión IVSS este miércoles 21-May

Este miércoles 21 de mayo, inició el pagoo de la pensión del Instituto Venezolano del Seguro (IVSS), correspondiente al mes de junio, por un monto de 130 bolívares.

Se espera que en las próximas horas sea activado el Ingreso por Guerra Económica para los pensionados por un monto de 4.700 bolívares equivalente a 50 dólares equivalentes al Banco Central de Venezuela.

Bancos que liberaron la pensión:

Banco de Venezuela

Banco Digital de los Trabajadores

Tesoro

Banco Nacional de Crédito

Fondo Común

Mercantil

Provincial

Banesco

Lee también: IVSS anuncia la fecha del pago de pensión

Noticia al Día