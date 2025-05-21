Inicia el pago de la pensión IVSS este miércoles 21-May

Este miércoles 21 de mayo, inició el pagoo de la pensión del Instituto Venezolano del Seguro (IVSS), correspondiente al mes de junio, por un monto de 130 bolívares.
Se espera que en las próximas horas sea activado el Ingreso por Guerra Económica para los pensionados por un monto de 4.700 bolívares equivalente a 50 dólares equivalentes al Banco Central de Venezuela.
Bancos que liberaron la pensión:
Banco de Venezuela
Banco Digital de los Trabajadores
Tesoro
Banco Nacional de Crédito
Fondo Común
Mercantil
Provincial
Banesco
