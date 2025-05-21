Inicia el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para los pensionados

Este miércoles 21 de mayo, inició el bono Ingreso Contra la Guerra Económica dirigido a los pensionados y pensionadas del IVSS y Amor Mayor, a través de la plaforma Patria.

El monto otorgado es de 4.700, 00 bolívares equivalente a 50 dólares depediendo de la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

El pasado 30 de abril, el presidente Nicolás Maduro, anució el aumento de este estipendio que pasó a llamarse Ingreso Contra la Guerra Económica.

