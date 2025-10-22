Inicia el pago del primer mes de aguinaldos para los pensionados este miércoles 22-Oct

Tal como lo anunció el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), este miércoles 22 de octubre, inició el pago de la pensión correspondiente al mes de noviembre para adultos mayores. Asimismo, el depósito del primer mes de aguinaldo.

El monto a cobrar es de 130 bolívares, que comprenden el salario mínimo del país.

Bancos que han depositado el pago de la pensión:

Banco Digital de los Trabajadores

Banco de Venezuela

Banco del Tesoro

Banesco

Bancaribe

Banco Mercantil

BFC

BNC

BBVA PROVINCIAL

Banca Amiga

Banco 100% Banco

Banco Caroni

Banco del Sur

Se espera que en las próximas horas la plataforma Patria active el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para los pensionados.

