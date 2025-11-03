Inicia la entrega del Bono Único Familiar correspondiente a noviembre

El Gobierno Bolivariano comenzó este lunes la asignación del Bono Único Familiar, correspondiente al mes de noviembre de 2025, a través de la Plataforma Patria. El monto establecido para esta entrega es de 3.330,00 bolívares digitales (BsD), según información oficial difundida por los canales del sistema.

La acreditación se realiza de manera progresiva y directa en el Monedero Bolívar Digital de los usuarios registrados, como parte de las políticas de protección social orientadas a fortalecer el ingreso familiar y garantizar el bienestar de los hogares venezolanos.

Este beneficio forma parte del esquema de bonos especiales que el Ejecutivo nacional otorga mensualmente, en el marco de su estrategia de acompañamiento económico ante el contexto inflacionario y la pérdida de poder adquisitivo.

Los beneficiarios reciben una notificación a través del sistema, y pueden consultar el estado de su acreditación ingresando a la plataforma digital con su usuario y clave. Hasta el momento, no se ha informado sobre el período de cierre de la asignación.

Organizaciones comunitarias y voceros sociales han exhortado a los ciudadanos a mantenerse atentos a los canales oficiales y evitar caer en desinformaciones o estafas relacionadas con la entrega de bonos.

